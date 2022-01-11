Токаев заявил, что против Казахстана развязали террористическую войну

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления в Мажилисе заявил, что против республики была развязана террористическая война, передает РИА «Новости»

«Против нашей страны была развязана террористическая война. Враг показал крайнюю жестокость и готовность пойти на любые шаги. Он сеял страх среди населения, чтобы подавить даже саму мысль о сопротивлении», — сказал глава государства.

По его словам, план атаки на Казахстан включал в себя различные аспекты: военный, политический, идеологический, дезинформационный и другие.

Ранее сообщалось, что Следственный суд Нур-Султана арестовал бывшего главу Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова на 2 месяца по подозрению в государственной измене.

В Казахстане 2 января начались массовые протесты, граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. Казахстанские власти ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.