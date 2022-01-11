Посольство РФ отвергло заявления США о дезинформации после встречи в Женеве

Россия отвергает заявления США о дезинформации со стороны Москвы о ходе двусторонних переговоров по гарантиями безопасности в Женеве. Об этом заявило посольство России в США на своей странице в Facebook.

«Решительно отвергаем подобные инсинуации. Российские официальные заявления полностью соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

В дипмиссии подчеркнули, что Россия с самого начала демонстрировала максимальную прозрачность в диалоге по гарантиям безопасности.

По словам российских дипломатов, подобный подход Вашингтона демонстрирует деградацию культуры переговоров. Они также призвали США отказаться от безосновательных спекуляций.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты готовятся к «дезинформации» со стороны России о договоренностях по итогам переговоров по гарантиям безопасности в Женеве.

Консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершились в Женеве 10 января. Российскую делегацию представлял заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Рябков по итогам встречи позднее заявил, что дискуссия с США в Женеве по гарантиям безопасности прошла «потрясающе». Он подчеркнул, что не теряет оптимизм в связи с предстоящими переговорами и всегда им руководствуется.