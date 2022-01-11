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Границы Казахстана охраняют в усиленном режиме

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Reuters

Охрана государственной границы в Казахстане усилена после беспорядков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Комитет нацбезопасности.

«Подразделения Пограничной службы Казахстана находятся в постоянной боевой готовности, охрана границы осуществляется в усиленном режиме», — заявили в пресс-службе ведомства.

Накануне погранслужба Казахстана задержала 366 человек по подозрению в участии в беспорядках. В пресс-службе МВД Казахстана заявили, что всего правоохранительные органы республики задержали почти 10 тысяч человек.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге и быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о введении 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

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Протесты в Казахстане
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