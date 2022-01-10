В Кремле отреагировали на переговоры России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент в Кремле еще не комментируют состоявшиеся в Женеве консультации с участием Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Еще рано», — ответил Песков на вопрос, связанный с возможностью оценки первого раунда консультаций между Россией и Соединенными Штатами.

Других комментариев, оценок касательно переговоров российской и американской сторон в Кремле не приводят.

Ранее заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков назвал «потрясающей» дискуссию с США в Женеве, где завершились консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. На 12 января в Брюсселе намечено заседание Совета Россия – НАТО.

Также в США раскрыли детали переговоров с Россией по гарантиям госбезопасности.