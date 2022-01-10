В Британии предложили «отметить» 70-летие Елизаветы на троне отменой монархии

Представители британской антимонархической группы «Республика» объявили, что начинают кампанию «Не больше 70», предполагающую «положить конец» монархии, передает Reuters.

95-летняя королева Елизавета, старейший монарх в мире, готовится отметить свой 70-летний юбилей правления, Букингемский дворец уже опубликовал программу праздничных мероприятий по этому случаю. Между тем представители «Республики» заявили, что граждане Великобритании «должны начать смотреть в будущее», и предложили альтернативу исторически сложившейся форме правления в Соединенном Королевстве.

«Пришло время провести серьезную дискуссию о нашей конституции и признать, что Чарльз [принц Уэльский] — не лучшее, что может предложить страна, и что как нация мы вполне способны выбрать главу нашего государства», — заявил представитель «республиканцев» Грэхем Смит.

По данным соцопросов, подавляющее большинство британцев поддерживают монархию и королева Елизавета II пользуется огромной популярностью, в отличие от ее старшего сына и наследника Чарльза. Кроме того, опросы показывают, что среди молодых британцев растут республиканские настроения.

Ранее издание Daily Express написало, что правящая Великобританией династия Виндзоров гибнет, а многочисленные скандалы, в которых погрязли наследники престола, могут стать причиной возможного краха монархии.