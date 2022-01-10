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Переговоры России и США по гарантиям безопасности продлились почти восемь часов

Reuters: в Женеве завершились закрытые переговоры по гарантиям безопасности между РФ и США

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Переговоры делегаций РФ и США в Женеве, посвященные стратегической стабильности, завершились, сообщает Reuters со ссылкой на Госдеп.

Уточняется, что дискуссии между официальными лицами двух стран продолжались примерно 7,5 часов, не считая перерыва на обед.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерманне не стали пожимать руки перед началом переговоров по вопросу обеспечения гарантий безопасности в Женеве. Отмечается, что представители российской и американской делегаций встали по разные стороны друг от друга, поддерживая тем самым необходимую социальную дистанцию. Однако в ходе предыдущих встреч в Женеве они прикасались локтями в качестве приветствия, как это стали делать некоторые публичные личности в эпоху пандемии коронавируса.

В Женеве 9 и 10 января проводятся консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. На 12 января в Брюсселе намечено заседание Совета Россия – НАТО. На следующий день в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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