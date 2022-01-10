Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Буре прокомментировал назначение Ротенберга на пост тренера СКА 19:23
Глава генштаба Армении стал фигурантом дела о закупке некачественного вооружения 19:16
Вирусолог дал прогноз по новой волне COVID-19 в России 19:15
Биологи нашли у самок дельфинов клитор 19:00
Переговоры России и США по гарантиям безопасности продлились почти восемь часов 18:59
Елена Проклова рассказала о своей госпитализации 18:58
Токаев раскрыл замысел агрессии против Казахстана 18:49
Бывший муж Елены Прокловой подтвердил госпитализацию актрисы 18:40
Самолет Минобороны РФ привез из Алма-Аты в Москву 146 россиян 18:39
Лавров созвонился с главой МИД КНР из-за ситуации в Казахстане 18:39

Дело против оскорбившего Зеленского нардепа Гео Лероса направили в суд

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Уголовное дело против депутата Верховной рады Гео Лероса, показавшего средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому, передали в суд, сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР).

Инцидент произошел в Раде 4 ноября 2021 года. Бывший член фракции «Слуга народа» выступал с трибуны и в ходе своей речи назвал главу государства предателем, а также осудил его за выбор кандидатуры министра обороны. В финале своего выступления политик показал главе государства средний палец.

Позже депутат признал, что его поступок был «импульсивным», но он обратил внимание, что ему не единожды выключали микрофон во время критики главы государства.

Следствие квалифицировало его действия как грубое нарушение общественного порядка.

Позже стало известно, что этот депутат направил к президенту Украины запрос об обеспечении Зеленского памперсами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть