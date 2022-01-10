Дело против оскорбившего Зеленского нардепа Гео Лероса направили в суд

Уголовное дело против депутата Верховной рады Гео Лероса, показавшего средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому, передали в суд, сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР).

Инцидент произошел в Раде 4 ноября 2021 года. Бывший член фракции «Слуга народа» выступал с трибуны и в ходе своей речи назвал главу государства предателем, а также осудил его за выбор кандидатуры министра обороны. В финале своего выступления политик показал главе государства средний палец.

Позже депутат признал, что его поступок был «импульсивным», но он обратил внимание, что ему не единожды выключали микрофон во время критики главы государства.

Следствие квалифицировало его действия как грубое нарушение общественного порядка.

Позже стало известно, что этот депутат направил к президенту Украины запрос об обеспечении Зеленского памперсами.