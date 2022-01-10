Глава МИД ФРГ Бербок: Евросоюзу нужны разные форматы диалога с Россией

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Евросоюзу (ЕС) нужны разные форматы диалога с Россией, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Нам нужны различные форматы переговоров. Единственный путь выхода из кризиса идет через диалог», — сказала она на брифинге в Риме по итогам встречи с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

По словам Бербок, по этой причине важны двухсторонние переговоры между Россией и США и диалог с НАТО.

В Женеве 9 и 10 января проводятся консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Заседание Совета Россия – НАТО запланировано на 12 января. На следующий день в Вене пройдут консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.