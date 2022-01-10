Замглавы МИД РФ Рябков о переговорах с США: отклонений от наших подходов не может быть

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил в эфире Первого канала, что перед встречей с представителями США Россия конкретно сформулировала подходы, отклоняться от которых недопустимо.

Он подчеркнул, что американские дипломаты и политики должны готовиться к компромиссам, а не Россия.

«Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, которая содержит ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть», — отметил Рябков.

В настоящее время продолжаются консультации между Россией и США по вопросу обеспечения гарантий безопасности.

Сергей Рябков возглавляет российскую делегацию. От американских дипломатов в переговорах принимает участие первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

В Женеве 9 и 10 января проводятся консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. На 12 января в Брюсселе намечено заседание Совета Россия – НАТО. На следующий день в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).