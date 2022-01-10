Жириновский назвал Зюганова «жадным соседом»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Мне смешно» назвал руководителя КПРФ Геннадия Зюганова «жадным соседом».

По словам Жириновского, Зюганов занимается пчеловодством 30 лет, но за это время подарил ему всего одну маленькую баночку с медом.

«Жадный, как все коммунисты. Жадный и все», — заявил политик.

При этом лидер ЛДПР отметил, что считает своего коллегу «добродушным» человеком.

«Чаще, конечно мы спорим, но он — добродушный человек», — ответил Жириновский на вопрос ведущего, как они с Зюгановым «уживаются» в Госдуме столько лет.

В ноябре прошлого года сообщалось, что коммунисты попросили возбудить уголовное дело против Владимира Жириновского из-за его предложения запретить «все левые партии», включая саму КПРФ.

До этого Жириновский на заседаниях Думы говорил, что коммунисты все «сдохнут», называл одного из депутатов от КПРФ «колхозником», а другого «ростовским валенком».