На Украине заговорили о поддержании дипломатических контактов с Россией

Продолжение дипломатических контактов между Россией и Украиной позволит избежать «применения военных инструментов». Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в ходе брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, ее слова приводит ТАСС.

«Мы также должны оставлять открытыми дипломатические каналы связи с Россией, если это позволит нам избежать применения военных инструментов», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Россия готова выслушать заявления американской стороны по неразмещению ракет на территории Украины в ходе предстоящей встречи в Женеве.

До этого представитель администрации США высокого ранга во время телефонного брифинга заявил, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой ограничение масштабов военных учений, а также неразмещение на Украине американских ракет. Он добавил, что Москва продолжит настаивать на том, что без решения этого вопроса продуктивный диалог невозможен.