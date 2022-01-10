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В Женеве начались консультации РФ и США по гарантиям безопасности

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В Женеве начались консультации между Россией и США по вопросу обеспечения гарантий безопасности, сообщили в МИД РФ.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков возглавляет российскую делегацию. От американских дипломатов в переговорах примет участие первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Ранее Рябков заявил, что США и НАТО на предстоящих переговорах по гарантиям безопасности следует проявить гибкость, как это делала Россия на протяжении последних 30 лет.

В Женеве 9 и 10 января проводятся консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. На 12 января в Брюсселе намечено заседание Совета Россия – НАТО. На следующий день в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

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