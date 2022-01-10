В Кремле назвали неожиданностью для всех события в Казахстане

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Песков: события в Казахстане стали неожиданностью для всех стран ОДКБ

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События в Казахстане стали неожиданностью для всех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это стало неожиданностью для всех. Если я не ошибаюсь, это стало неожиданностью и для казахстанской стороны, и для ОДКБ. И для Российской Федерации это стало неожиданностью»,— сказал представитель Кремля на брифинге с журналистами.

При этом, по словам Пескова, координация и союзнические отношения позволили «должным образом отреагировать на эти вызовы».

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. На фоне этих событий в республику были отправлены военные -миротворцы из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе из России.

В результате беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, были задержаны пять граждан Киргизии, а также более 1,5 тыс. человек были привлечены к ответственности за нарушение режима ЧП.

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Протесты в Казахстане
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