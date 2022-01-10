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Депутата от партии Макрона закидали на митинге противники санитарных пропусков

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Во Франции участники митинга против санитарных пропусков закидали депутата от партии президента Эммануэля Макрона Стефана Клэро, сообщает France Info.

Инцидент произошел в заморском сообществе Сен-Пьер и Микелон, когда чиновник вышел на крыльцо, чтобы поговорить с протестующими. Радикально настроенные граждане не стали его слушать: они забросали депутата комьями водорослей и камешками гальки.

Правительство страны поддержало депутата. Как утверждают власти, парламентария линчевали перед его семейным жилищем. В правительстве назвали кадры произошедшего «неслыханного насилия» глубоко шокирующими.

Сотрудники правоохранительных органов теперь будут обеспечивать защиту депутата.

В минувшую субботу акции протеста против принудительной вакцинации и санитарных пропусков собрали на улицах французских городов 105,2 тыс. человек, сообщало МВД Франции.

Такие протесты для Франции не редкость. Например, они проходили еще в сентябре, когда полиция применяла против протестующих слезоточивый газ.

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