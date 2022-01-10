Депутата от партии Макрона закидали на митинге противники санитарных пропусков

Во Франции участники митинга против санитарных пропусков закидали депутата от партии президента Эммануэля Макрона Стефана Клэро, сообщает France Info.

Инцидент произошел в заморском сообществе Сен-Пьер и Микелон, когда чиновник вышел на крыльцо, чтобы поговорить с протестующими. Радикально настроенные граждане не стали его слушать: они забросали депутата комьями водорослей и камешками гальки.

Правительство страны поддержало депутата. Как утверждают власти, парламентария линчевали перед его семейным жилищем. В правительстве назвали кадры произошедшего «неслыханного насилия» глубоко шокирующими.

Сотрудники правоохранительных органов теперь будут обеспечивать защиту депутата.

В минувшую субботу акции протеста против принудительной вакцинации и санитарных пропусков собрали на улицах французских городов 105,2 тыс. человек, сообщало МВД Франции.

Такие протесты для Франции не редкость. Например, они проходили еще в сентябре, когда полиция применяла против протестующих слезоточивый газ.