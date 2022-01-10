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Рахмон заявил о спящих ячейках в Центральной Азии

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил в ходе онлайн-сессии ОДКБ, что в Центральной Азии есть спящие ячейки террористических организаций.

Рахмон подчеркнул, что должна проводиться комплексная работа по противодействию терроризму, религиозному радикализму и транснациональной организованной преступности.

По словам главы государства, необходимо сформировать пояс безопасности вокруг Афганистана и усилить таджикско-афганскую границу, так как обстановка осложняется с каждым днем.

Также президент Таджикистана отметил, что неоднократно обращал внимание на наличие «спящих» ячеек в странах ОДКБ.

Ранее президент Казахстана Касым-Жорат Токаев заявил, что произошедшие в стране беспорядки были попыткой государственного переворота.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Также Токаев обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

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