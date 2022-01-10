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В МИД назвали условие для конструктивного диалога с НАТО и США по Украине

МИД РФ: диалог с НАТО будет возможен только после отзыва решения принять Украину в альянс

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МИД РФ

Россия готова выслушать заявления американской стороны по неразмещению ракет на территории Украины в ходе предстоящей встречи в Женеве. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА «Новости».

Ранее представитель администрации США высокого ранга во время телефонного брифинга заявил, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой ограничение масштабов военных учений, а также неразмещение на Украине американских ракет.

«Мы послушаем, что они скажут. Но… это нужно укладывать в более широкий контекст: готовы ли они обеспечить отзыв решения будапештского саммита 2008 года, готовы ли они дать правовые гарантии того, что эта страна, а также другие страны — известный список существует, что они не вступят в НАТО? Вот это вопрос открытый», — сказал Рябков.

Он добавил, что Москва продолжит настаивать на том, что без решения этого вопроса продуктивный диалог невозможен.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО». В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в Североатлантический альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.

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