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В МИД ожидают от США и НАТО проявления гибкости на переговорах по безопасности

Замглавы МИД РФ Рябков призвал США и НАТО проявить гибкость на переговорах по безопасности

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

США и НАТО на предстоящих переговорах по гарантиям безопасности следует проявить гибкость, как это делала Россия на протяжении последних 30 лет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА «Новости».

По его словам, невозможно построить диалог, основываясь лишь на собственной позиции, нужно воспринимать позицию другой страны.

«Мы позицию другой страны воспринимали так, как она есть, на протяжении 30 лет. Сейчас под этим периодом попыток найти общий знаменатель, проявляя гибкость, необходимо подвести черту», — подчеркнул дипломат.

Рябков добавил, что если НАТО и Соединенные Штаты не в состоянии проявить гибкость, тогда они столкнутся с ухудшением ситуации в сфере их собственной безопасности.

Ранее Рябков заявил, что Россия, договариваясь по гарантиям безопасности с США, хотела бы проверить способность Вашингтона принимать ответственные решения.

В Женеве 9 и 10 января проводятся консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. На 12 января в Брюсселе намечено заседание Совета Россия – НАТО. На следующий день в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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