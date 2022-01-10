В США заявили о приверженности принципу суверенитета стран

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман провела встречу с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым в Женеве, в ходе которой заявила, что Вашингтон поддерживает право стран самостоятельно выбирать, в какие союзы вступать. Об этом сказано в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, передает ТАСС.

По его словам, эти дипломаты обсудили двусторонние темы, которые американская и российские стороны затронут на внеочередной встрече в рамках диалога по стратегической стабильности 10 января.

«Заместитель госсекретаря подчеркнула приверженность США международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать свои альянсы», — сказал Прайс.

Ранее Рябков заявил, что что дискуссия с Соединенными Штатами в Женеве по гарантиям безопасности прошла «потрясающе».

В Женеве 9 и 10 января проводятся консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. 12 января в Брюсселе намечено заседание Совета Россия – НАТО, а на 13 января — в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.