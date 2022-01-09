В МИД ответили на угрозы США ввести новые санкции против России

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ее не удивляют угрозы со стороны США по поводу санкций. Об этом она сообщила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Это же классика <..>. По-разному пытаются переломить нас, сломить наш дух», — сказала она.

Ранее сообщалось, что США могут ограничить поставки высокотехнологичной продукции в Россию в случае ее агрессии против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Отмечается, что Вашингтон изучает вопрос ограничения экспорта высокотехнологичной продукции, а также микроэлектроники, которая сделана с применением американских технологий или ПО.

По информации агентства, список компонентов и товаров может варьироваться от авионики и инструментов до смартфонов, игровых консолей и телевизоров.