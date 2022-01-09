Президент Казахстана сменил двух зампредседателей Комитета нацбезопасности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил двух зампредседателей Комитета национальной безопасности республики. Об этом сообщается на его сайте.

В отставку отправлены Марат Осипов и Даулет Ергожин. Их должности займут Бакытбек Косжанов и Аскар Амерханов.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали заявил, что глава государства произведет кадровые перестановки 11 января.

До этого сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев самостоятельно принимает решения. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Уали подчеркнул, что его заявление связано с «разного рода интерпретациями в блогосфере последних решений и обращений главы государства». Пресс-секретарь также добавил, что Токаев самостоятельно действовал во все трагические дни и все свои обращения к соотечественникам писал сам, не прибегая к помощи консультантов.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.