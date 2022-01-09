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В МИД Чехии заявили о намерении «разморозить» отношения с Россией

Глава МИД Чехии Липавский: мы будет искать путь, как разморозить чешско-российские отношения

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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, вступивший в должность 17 декабря, намерен искать путь, чтобы разморозить отношения республики с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы будем искать путь, как разморозить чешско-российские (отношения). Для этого потребуется время и терпение. Их нужно нормализовать, сейчас они очень плохие. Мы (как страна) в России включены в список недружественных государств. Это нехорошая ситуация в долгосрочной перспективе. Это, конечно, плохо для Чехии. Вопросом (является), как прийти к тому, чтобы РФ поняла, что нас из этого списка она должна исключить и что мы можем иметь предметные, нормальные отношения», — заявил Липавский.

Ранее во время видеоконференции глав МИД стран НАТО Липавский отверг предложения России по гарантиям безопасности со стороны альянса.

По его мнению, сформулированные требования не могут стать фундаментом для начала переговоров. Как считает Липавский, НАТО должно выставить свои условия.

До этого стало известно, что программное заявление нового правительства Чехии, которое было опубликовано на сайте кабмина премьер-министра Петра Фиалы, подразумевает пересмотр отношений страны с Россией и КНР.

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