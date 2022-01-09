Захарова уточнила время переговоров России и США по гарантиям безопасности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что первый раунд переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США запланировано провести вечером 9 января. Об этом она рассказала в эфире телеканала »Россия-1».

«Сегодня приземлился самолет уже в Женеве с нашими дипломатами и военными, у которых на вечер 9 января намечен первый раунд узкого состава переговоров с американцами по проблематике безопасности. Завтра эта работа будет продолжена уже в широком формате. Соответственно, два дня — 9 и 10 января — они посвятят переговорному процессу», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, российская делегация прибыла на переговоры с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами безопасности. Захарова утверждает, что это будет беседа российских профессионалов с американскими коллегами.

Ранее стало известно, что в состав межведомственной делегации вошли представители министерства иностранных дел и обороны России. Российское дипведомство возглавляет заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Американскую дипломатию представляет первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.