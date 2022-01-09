В Кремле подтвердили участие Путина в саммите ОДКБ по Казахстану

Президент России Владимир Путин примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая состоится 10 января.

«На сессии будет обсужден вопрос «О ситуации в Республике Казахстан и мерах по ее нормализации», — говорится в публикации на сайте Кремля.

Заседание пройдет в режиме видеоконференции под председательством Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Казахстана.

Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Путина за содействие в ликвидации погромов в Казахстане.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге и быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге.