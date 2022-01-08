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Властям США порекомендовали «поднять настроение» перед встречей в Женеве

Захарова посоветовала США «поднять настроение» перед встречей в Женеве

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о «неоптимистичном» настрое США перед встречей с РФ в Женеве. Дипломат шутливо порекомендовала американским партнерам поднять себе настроение. Об этом она сказала в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Ну, пусть поднимут себе настроение каким-нибудь образом», — ответила Захарова на просьбу прокомментировать заявление представителя Вашингтона.

Ранее высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов заявил, что американская делегация идет на предстоящие переговоры с Москвой «с ощущением реализма, не оптимизма».

Как сообщалось, Соединенные Штаты вечером 9 января проведут предварительную часть переговоров с РФ в Женеве.

10 января в Женеве пройдут переговоры России и США по гарантиям безопасности, 12 января состоится заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. На следующий день пройдет заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Россия ранее предложила США и НАТО подписать проекты договоренностей насчет безопасности в Европе, разработанные Москвой. В частности, РФ просит, чтобы НАТО обязалось не расширяться дальше на восток. Также, Кремль хочет, чтобы альянс не принимал в свои ряды бывшие страны СССР, а значит, и Украину, которая настойчиво стремится попасть в НАТО.

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Отношения России и США
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