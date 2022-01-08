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новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
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МИД РФ получил сотни запросов россиян о вывозе из Казахстана

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В МИД России обратились несколько сотен россиян с просьбой о вывозе из Казахстана. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

В основном обращения поступали из Алма-Аты. По данным РИА «Новости», приоритет уделяется детям и школьникам.

В Алма-Ате несколько дней не стихают беспорядки. Бунтовщики смогли захватить несколько административных зданий и аэропорт. С 6 января в городе идет контртеррористическая операция, в город введены военные, в том числе контингент ОДКБ. Контроль над аэропортом силовики смогли взять только спустя два дня — 7 января.

Накануне стало известно, что аэропорт Алма-Аты закрывается на неопределенный срок. Ранее сообщалось о закрытии до 10 января.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Богатейшие люди Казахстана потеряли миллиарды долларов из-за протестов.

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Протесты в Казахстане
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