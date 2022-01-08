Лукашенко и Токаев переговорили о ситуации в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с белорусским главой государства Александром Лукашенко. Об этом сообщает «БелТа».

Президенты обсудили ситуацию и обстановку в Казахстане, а также дальнейшие действия.

Днем ранее Лукашенко позвонил бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

По мнению президента Белоруссии, ситуация в Казахстане является попыткой атаковать постсоветские страны по периметру России, чтобы утопить ее в крови.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.