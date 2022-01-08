Байдена обвинили в доброжелательности к России

Член Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Майкл Маккол, который состоит в комитете по иностранным делам, заявил, что Вашингтону следует вести переговоры с Москвой с позиции силы. Об этом сообщает ТАСС.

«К диалогу [США] нужно подходить с позиции силы. Однако, как и перед [российско-американским] саммитом в Женеве, администрация не выдвинула никаких предварительных условий для предстоящей двусторонней встречи, таких как значительное снижение эскалации на границе Украины [и РФ]», — сказал Маккол.

По его мнению, администрация американского президента Джо Байдена в настоящее время сосредоточена на создании Кремлю комфортных условий, вместо того, чтобы «удвоить усилия по сдерживанию». В предложении России по гарантиям безопасности в Европе политик усмотрел стремление ослабить НАТО и установить контроль над территорией, которую Москва считает своей сферой влияния.

Ранее в Государственном департаменте Соединенных Штатов заявили, что для прогресса в российско-американских переговорах требуется реалистичная позиция Москвы.