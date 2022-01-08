Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Нур-Султане восстановили доступ к проводному интернету 05:46
Уголовное дело возбудили по факту пожара в пансионате в Кузбассе 05:35
Суд отклонил иск против обвиненного в домогательствах экс-губернатора Нью-Йорка 05:27
С июля срок оформления российского паспорта будет сокращен 05:19
Политолог назвал страны, в которые мог сбежать Назарбаев 05:08
Президент Туркменистана поручил потушить «Врата ада» 04:59
Правозащитники призвали власти Казахстана к гуманизму 04:55
Киевский аналитик назвал цель Запада в отношении Украины 04:39
В Госдуме рассказали о негативных последствиях продления новогодних каникул 04:17
В Совфеде раскритиковали заявление Блинкена о нерасширении НАТО 04:08

Байдена обвинили в доброжелательности к России

Конгрессмен Маккол: призвал вести переговоры с Россией с позиции силы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Член Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Майкл Маккол, который состоит в комитете по иностранным делам, заявил, что Вашингтону следует вести переговоры с Москвой с позиции силы. Об этом сообщает ТАСС.

«К диалогу [США] нужно подходить с позиции силы. Однако, как и перед [российско-американским] саммитом в Женеве, администрация не выдвинула никаких предварительных условий для предстоящей двусторонней встречи, таких как значительное снижение эскалации на границе Украины [и РФ]», — сказал Маккол.

По его мнению, администрация американского президента Джо Байдена в настоящее время сосредоточена на создании Кремлю комфортных условий, вместо того, чтобы «удвоить усилия по сдерживанию». В предложении России по гарантиям безопасности в Европе политик усмотрел стремление ослабить НАТО и установить контроль над территорией, которую Москва считает своей сферой влияния.

Ранее в Государственном департаменте Соединенных Штатов заявили, что для прогресса в российско-американских переговорах требуется реалистичная позиция Москвы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть