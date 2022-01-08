Вашингтон прокомментировал готовность обсуждать с Москвой вывод сил из Европы

Высокопоставленная представительница Государственного департамента США назвала неточной информацию о готовности обсуждать с Россией вывод американских военных из Восточной Европы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Хочу быть предельной ясной: сообщения неточные», — сказала сотрудница Госдепартамента.

Представительница Госдепа отметила, что Соединенные Штаты, напротив, предупреждают РФ, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины, восточный фланг НАТО будет укреплен. Она подчеркнула, что сокращение американских вооруженных сил в странах Балтии и Польше не ожидается. Более того, Вашингтон не намерен обсуждать с Москвой численность группировки.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве заявили, что для прогресса в российско-американских переговорах требуется реалистичная позиция Москвы.

До этого там рассказали о проблемах, связанных с призывом России убрать из стран НАТО ядерное оружие.