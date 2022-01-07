Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
США обсуждают с НАТО вопрос поставки Украине ракетных комплексов Stinger 07.01.2022, 23:58
Токаев уточнил сроки пребывания сил ОДКБ в Казахстане 07.01.2022, 23:52
В Байконуре закупят продовольствие для спецхранилищ из-за протестов... 07.01.2022, 23:43
МВД Казахстана сообщило о задержании около четырех тысяч террористов 07.01.2022, 23:41
Ученые в Китае раскрыли теорию о происхождении «омикрона» 07.01.2022, 23:20
Токаев заявил о шести волнах атак на Алма-Ату 07.01.2022, 23:08
Блинкен прокомментировал события в Казахстане фразой об «истории» и... 07.01.2022, 23:02
Токаев объяснил ситуацию в Казахстане в Twitter 07.01.2022, 22:59
Журналист из Казахстана раскрыл подробности гибели режиссера Битаева 07.01.2022, 22:43
Жители Актау выступили против перекрытия дорог протестующими 07.01.2022, 22:33

Захарова ответила на слова Блинкена об обещаниях НАТО о нерасширении

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что НАТО «никогда не обещала» России, что не станет расширяться на восток.

«Да что же это такое творится с американскими товарищами - то не понимают, то не помнят», — написала представитель МИД России.

В качестве доказательства своих слов она прикрепила ссылку на свой пост, в котором перечислены заверения западных партнеров в нерасширении НАТО на Восток.

По итогам видеоконференции глав МИД стран НАТО Блинкен заявил, что некоторые требования Москвы к Вашингтону по вопросам безопасности являются «абсолютно невыполнимыми». Он полагает, что стратегия России при этом заключается в том, чтобы после их выдвижения «заявить, что другая сторона не хочет работать совместно, и использовать это как своего рода оправдания агрессивных действий».

Блинкен также отдельно подчеркнул, что НАТО никогда не давала обещаний России о нерасширении альянса на Восток.

Главы МИД стран-членов альянса 7 января полностью согласовали формат диалога с Россией на предстоящих переговорах. В частности, НАТО не собирается идти на компромисс по вопросу выбора оборонных союзов, затронет тему российских «Искандеров» в Калининграде и может обсудить с Москвой сокращение числа американских войск в Восточной Европе.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть