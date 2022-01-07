Захарова ответила на слова Блинкена об обещаниях НАТО о нерасширении

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что НАТО «никогда не обещала» России, что не станет расширяться на восток.

«Да что же это такое творится с американскими товарищами - то не понимают, то не помнят», — написала представитель МИД России.

В качестве доказательства своих слов она прикрепила ссылку на свой пост, в котором перечислены заверения западных партнеров в нерасширении НАТО на Восток.

По итогам видеоконференции глав МИД стран НАТО Блинкен заявил, что некоторые требования Москвы к Вашингтону по вопросам безопасности являются «абсолютно невыполнимыми». Он полагает, что стратегия России при этом заключается в том, чтобы после их выдвижения «заявить, что другая сторона не хочет работать совместно, и использовать это как своего рода оправдания агрессивных действий».

Блинкен также отдельно подчеркнул, что НАТО никогда не давала обещаний России о нерасширении альянса на Восток.

Главы МИД стран-членов альянса 7 января полностью согласовали формат диалога с Россией на предстоящих переговорах. В частности, НАТО не собирается идти на компромисс по вопросу выбора оборонных союзов, затронет тему российских «Искандеров» в Калининграде и может обсудить с Москвой сокращение числа американских войск в Восточной Европе.