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Блинкен прокомментировал события в Казахстане фразой об «истории» и «русских»

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал события в Казахстане и обращение властей республики за поддержкой к ОДКБ фразой об «истории» и «русских». Об этом он заявил журналистам, передает РИА «Новости».

«Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти», — сказал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна обеспокоена режимом ЧС в Казахстане и призывает власти республики к «пропорциональному ответу» на протесты. Об этом он сообщил журналистам.

Пресс-служба МВД Казахстана сообщила о задержании 3 811 участников протестов по всей республике. До этого стало известно о 25 погибших и 18 раненых. Со стороны силовиков умерли 18 человек, пострадали более 740 сотрудников правоохранительных органов.

В стране был задержан также криминальный авторитет Арман Джумальгедиев по прозвищу «Дикий». При задержании он пытался оказать сопротивление. Сообщалось, что у него было изъято четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.

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