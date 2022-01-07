МИД Чехии отверг предложения РФ по гарантиям безопасности со стороны НАТО

Во время видеоконференции глав МИД стран НАТО министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отверг предложения России по гарантиям безопасности со стороны альянса, сообщила пресс-служба министерства.

По его мнению, сформулированные требования не могут стать фундаментом для начала переговоров. Как считает Липавский, НАТО должна выставить свои условия.

«Он также подчеркнул, что у всех наций есть право на самостоятельный выбор своего собственного будущего, и напомнил об Основополагающем акте Россия-НАТО, в котором отрицалось понятие «сфер влияния, ограничивающих суверенитет любого государства», — цитирует Липавского пресс-служба МИД Чехии.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила о том, что главы МИД стран НАТО согласовали формат диалога с Россией на предстоящих переговорах.

12 января в 10.00 должно состояться заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг уточнял, на заседании будут обсуждаться вопросы, связанные с «европейской безопасностью, особенно по ситуации на Украине», а также вопросы, связанные с «деятельностью военных, взаимной прозрачностью и снижением рисков».