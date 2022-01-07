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МИД Чехии отверг предложения РФ по гарантиям безопасности со стороны НАТО

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Global Look Press

Во время видеоконференции глав МИД стран НАТО министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отверг предложения России по гарантиям безопасности со стороны альянса, сообщила пресс-служба министерства.

По его мнению, сформулированные требования не могут стать фундаментом для начала переговоров. Как считает Липавский, НАТО должна выставить свои условия.

«Он также подчеркнул, что у всех наций есть право на самостоятельный выбор своего собственного будущего, и напомнил об Основополагающем акте Россия-НАТО, в котором отрицалось понятие «сфер влияния, ограничивающих суверенитет любого государства», — цитирует Липавского пресс-служба МИД Чехии.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила о том, что главы МИД стран НАТО согласовали формат диалога с Россией на предстоящих переговорах.

12 января в 10.00 должно состояться заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг уточнял, на заседании будут обсуждаться вопросы, связанные с «европейской безопасностью, особенно по ситуации на Украине», а также вопросы, связанные с «деятельностью военных, взаимной прозрачностью и снижением рисков».

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