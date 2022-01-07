Главы МИД стран НАТО выступили с заявлением по итогам экстренной конференции

Постоянное представительство США при НАТО сообщило в Twitter о том, что в преддверии Совета Россия-НАТО главы МИД стран альянса призвали соблюдать дипломатические принципы в отношениях с Москвой.

«Министры подчеркнули необходимость дипломатии, диалога и деэскалации», - сообщили в постпредстве по итогам экстренной видеоконференции глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

Руководители министерств, согласно публикации постпредства США, «проявили единство» в ответ на «агрессивные» действия России против Украины.

Ранее стало известно, что главы МИД НАТО провели экстренную видеоконференцию по выработке единой позиции для переговоров с Россией по гарантиям европейской безопасности.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.