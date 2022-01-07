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В Евросоюзе заявили о готовности помочь урегулировать кризис в Казахстане

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Global Look Press

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов содействовать урегулированию кризиса в Казахстане. Об этом он написал в своем Twitter.

«Выразил готовность поддержать деэскалацию, обеспечение стабильности. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией», — написал он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готов оказать помощь Казахстану в преодолении кризиса там, где это возможно. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в связи с началом председательства Франции в Совете Евросоюза.

При этом, по ее словам, ЕС ожидает от Казахстана гарантии соблюдения прав и обеспечения безопасности людей.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Позднее в Алма-Ате и нескольких других городах начались столкновения протестующих с полицией и военными.

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