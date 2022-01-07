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Президент Казахстана Токаев рассказал, что «государство проспало» нападение террористов

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что «государство проспало» нападение террористов. Об этом он заявил в ходе обращения к народу республики, трансляцию вели телеканалы.

«Критически важно понять, почему государство проспало подпольную подготовку терактов, спящих ячеек боевиков», — подчеркнул Токаев.

По его словам, в Алма-Ате к нападению были причастны около 20 тыс. бандитов.

«Их акции показали наличие четкого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях, слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость», — сказал глава республики.

Еще Токаев объяснил, что кроме боевиков, в провокациях были задействованы «натренированные на идеологические диверсии». Речь, в том числе, о людях «способных на манипуляции настроениями», обратил внимание президент Казахстана.

«Похоже, что их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт», — рассказал Токаев.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге и быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге.

При этом сумма ущерба от беспорядков в Казахстане предварительно составила около $100 млн.

Ранее Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина за содействие в ликвидации погромов в Казахстане.

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Протесты в Казахстане
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