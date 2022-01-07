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На Украине рассказали, о чем забыли в Европе

Посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что в ЕС забыли о стремлениях Киева интегрироваться

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Global Look Press

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Европа и Германия забыли о стремлении Украины к присоединению к Евросоюзу (ЕС). Он отметил, что Киев это планирует с 2014 года. Об этом он заявил 7 января в эфире радиостанции WDR.

«Что касается Евросоюза, это требование и желание со времен «Майдана», тогда выступали не только против Януковича, но, прежде всего, за членство в ЕС. К сожалению, об этом слишком быстро забыли в Европе и Германии», — высказал свою точку зрения дипломат.

Мельник уверен, что Брюссель должен принимать «более смелые решения» по поводу вступления Киева в Европейский союз.
На протяжении многих лет Украина видит себя в НАТО. Об этом 16 декабря заявил лидер страны Владимир Зеленский. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал Киев по вопросу закупки вооружений, но другие страны-члены альянса не имеют единой позиции по вопросу о военной помощи государству.

1 июня прошлого года Украиной было создано структурное подразделение по интеграции государства в Евросоюз и НАТО. Первоочередной задачей структуры станет координация сотрудничества с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции государства и Верховной радой.

Ранее Глава минобороны Латвии заявил, что Рига отправит Украине оружие. В ходе переговоров стороны согласовали содержимое гуманитарного груза, который отправится на Украину, включая оружие и технику.

В свою очередь, сенатор-демократ Джинн Шейхин заявила, что США должны как можно скорее назначить посла в Киеве, чтобы поддержать Украину «в критический момент».

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