Госсекретарь США Блинкен призвал Казахстан мирно урегулировать кризис в стране

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности главы МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди и обсудил текущую ситуацию в республике, сообщил ТАСС со ссылкой на американский Госдепартамент.

«Госсекретарь подтвердил полную поддержку Соединенными Штатами конституционных институтов и свободы СМИ, а также выступил за мирное урегулирование кризиса с соблюдением прав человека», — отмечено в заявлении.

Также Блинкен обсудил украинскую проблематику и вопросы поддержания стабильности в Европе.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко и его казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.

5 января на фоне погромов в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».