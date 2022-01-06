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Отражено нападение на отделение полиции в Алма-Ате

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Sputnik/РИА «Новости»

Полиция отразила нападение на здание управления полиции Алмалинского района в Алма-Ате. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на представительницу полиции Салтанат Азирбек.

По ее словам, террористы уничтожены.

Ранее сообщалось, что телевизионную башню «Коктобе», расположенную на востоке Алма-Аты, захватили. Об этом сообщает агентство KazTag в своем Telegram-канале.

По последним данным, на площади Республики города военные открыли огонь по зачинщикам беспорядков и машинам. По словам очевидцев, огонь не смолкает уже более пятнадцати минут. Среди протестующих могут быть раненые.

Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев передавало, что у главной площади города произошел взрыв и начался пожар. Также говорилось, что туда ехали военные машины.

6 января в Алма-Ате возобновились беспорядки, сообщают СМИ. Вооруженные люди грабят магазины и бьют витрины. Предположительно, мародеры начали перемещаться к центральной площади казахстанского города.

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