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В Госдуме предположили, сколько продлится миротворческая операция ОДКБ в Казахстане

Зампред комитета Госдумы по обороне: миротворческая операция ОДКБ в Казахстане займет около месяца

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Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что операция Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане может занять около месяца, передает «Интерфакс».

«Я думаю, что с учетом нормализации обстановки в течение месяца будет эта работа вестись», — сказал он.

Швыткин предположил, что когда самолеты военно-транспортной авиации приземлятся, сразу же «будет совершен марш в соответствующие пункты назначения».

Ранее в Алма-Ату прибыл первый самолет с российским контингентом ОДКБ. Группировку российских миротворческих подразделений составили части спецназа воздушно-десантных войск, в частности — подразделения из состава 76-й дивизии ВДВ и 45-й бригады спецназа ВДВ.

Также в Казахстан для формирования миротворческого контингента ОДКБ прибудут военные из Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.

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Протесты в Казахстане
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