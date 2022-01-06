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Порошенко раскрыл дату своего возвращения на Украину

Порошенко пообещал вернуться в Киев 17 января для участия в суде

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Reuters

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что намерен вернуться в Киев уже 17 января. Об этом сообщается в профиле политика на странице в Facebook.

По его словам, цель возвращения — участие в судебном заседании.

«17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести совещание с генпрокурором, используя право народного депутата на экстренный прием. Возвращаюсь не защищаться от [президента Украины Владимира] Зеленского, а защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии», — написал бывший глава государства.

Порошенко обратил внимание, что «украинцы дадут достойный ответ на очередную попытку создать авторитарный режим в стране».

Также политик пояснил, что с 10 по 15 января будет работать в Европе, продолжая «защищать» страну и поддерживать демократию на Украине.

Об обвинениях в отношении Порошенко стало известно в конце декабря. Правоохранители подозревают экс-президента в госизмене из-за так называемого угольного дела, а именно покупки угля у самопровозглашенных ДНР и ЛНР в 2014–2015 годах.

Ранее украинский суд разрешил задержать Порошенко.

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