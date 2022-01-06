Президент Киргизии обсудил ситуацию в Казахстане с лидерами РФ, Армении и Казахстана

Президент Киргизии Садыр Жапаров обсудил складывающуюся в Казахстане ситуацию с казахстанским президентом, а также с лидерами России и Армении. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент провел ряд телефонных разговоров с лидерами стран — членов ОДКБ. Глава государства переговорил по телефону с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудили текущую ситуацию в Республике Казахстан», — говорится в сообщении пресс-службы главы Киргизии.

Ранее Пашинян заявил, что в связи с обращением президента Казахстана принял решение направить, коллективные миротворческие силы ОДКБ в республику с целью стабилизации и нормализации обстановки.

В Казахстане продолжаются протесты, которые начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.