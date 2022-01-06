Блинкен обсудил с главой МИД Японии «сдерживание России» и запуск ракеты КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Японии Есимаса Хаяси усилия по «сдерживанию России» на фоне ситуации вокруг Украины и выполненный КНДР ракетный пуск. Об этом сообщается в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«Они подтвердили непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудили усилия по сдерживанию России от дальнейших военных действий или других агрессивных шагов», — указано в сообщении.

Госсекретарь также осудил запуск баллистической ракеты в Северной Корее, подчеркнув, что США остаются непоколебимы в решимости защищать Японию.

Ранее власти КНДР заявили, что в среду, 5 января, в стране провели испытание сверхзвуковой ракеты, которая пролетела 700 километров и «точно попала в цель».