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Рябков назвал подход России в переговорах по гарантиям безопасности «жестким»

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Подход России в переговорах по гарантиям безопасности будет «достаточно жестким». Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, Москва не придерживается позиции «отрицания всего и вся» и стремится искать решения, которые бы основывались на балансе интересов сторон.

«Подход с нашей стороны достаточно жесткий. Он не может быть другим по причине того, что мы слишком долго «уговаривали» наших собеседников с той стороны, а эти уговоры, их результаты сводились к известной фразе из басни Крылова: «А Васька слушает да ест», — сказал Рябков.

Дипломат также рассказал о неотъемлемых и необходимых элементах договоренностей. Среди них — отказ от дальнейшего продвижения НАТО к границам России, неприем новых членов в альянс, отказ от размещения вооружений на соответствующих территория, в том числе на Украине, а также прекращение проведения провокационных мероприятий учебно-тренировочного характера.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.

Ранее в НАТО подтвердили, что переговоры с Россией по гарантиям безопасности состоятся 12 января 2022 года.

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