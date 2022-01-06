Госдеп США: все стороны конфликта в Казахстане должны искать мирные пути решения ситуации

Госдепартамент США призвал власти и протестующих в Казахстане совместно искать выход из ситуации, сложившейся в результате объявления в стране чрезвычайного положения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«США внимательно отслеживают ситуацию в Казахстане, который является нашим ценным партнером. Мы осуждаем акты насилия и уничтожения собственности и призываем к сдержанности как власти, так и протестующих», — говорится в заявлении официального представителя госдепа США Неда Прайса.

Он заявил, что казахстанцам нужно уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу печати, в том числе и путем восстановления услуг интернета. По словам Прайса, Штаты призывают «все стороны найти мирное разрешение ситуации с чрезвычайным положением».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в связи с обращением президента Казахстана принял решение направить, коллективные миротворческие силы ОДКБ в республику с целью стабилизации и нормализации обстановки.

В Казахстане продолжаются протесты, которые начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.