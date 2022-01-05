Киргизия выразила готовность оказать помощь Казахстану на фоне протестов

Киргизия уверена, что власти Казахстана способны самостоятельно разрешить сложившуюся в стране ситуацию, но при необходимости Бишкек готов оказать им «всемерную поддержку». Об этом говорится в заявлении МИД Киргизии.

«Республика, исходя из крепких родственных связей двух народов и союзнических отношений двух государств, искренне заинтересована в стабильном социально-экономическом развитии и процветании Казахстана. Кыргызстан всегда был и остается рядом с братским Казахстаном и готов оказать любую посильную поддержку и помощь, как это всегда было в истории взаимоотношений наших народов», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что происходящие в Казахстане «насилие, беззаконие и провокации, а также безответственные призывы к правонарушениям» не только не решат насущные проблемы жителей этой страны, но и ухудшат положение простого населения.

«Сегодня как никогда важно найти взаимоприемлемое решение и не допустить дальнейшей эскалации ситуации», — заявили в МИД Киргизии.

Киргизия входит в состав Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), наряду с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Россией и Таджикистаном. Ранее бывший космонавт и генерал-майор ВВС Казахстана Токтар Аубакиров призвал страны-члены объединения ввести войска в Казахстан на фоне протестов и погромов.

По данным РИА «Новости», власти Казахстана пока не запрашивали помощи в рамках ОДКБ. Источник агентства уточнял, что устав организации допускает урегулирование внутренних беспорядков, но это делается на основании решения суверенного государства.