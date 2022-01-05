Источник прокомментировал возможную эвакуацию президента Казахстана в Россию

У Москвы нет данных об эвакуации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Мы не считаем, что ситуация настолько обострена, что потребовала бы столь радикального шага. Наши данные не подтверждают эту информацию», — сказал он.

Ранее группа вооруженных протестующих в Алма-Ате выдвинулась к аэропорту. Митингующие вооружены автоматами и карабинами. Другая группа протестующих громит резиденцию президента в Алма-Ате, силовики покинули здание. В центре города протестующие поджигают машины, горит спецтехника, слышны разрывы шумовых гранат.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.