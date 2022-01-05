Президент Польши Анджей Дуда заболел коронавирусом. Об этом в своем Twitter сообщил глава его канцелярии Павел Шрот.

По его словам, Дуда сдал тест на COVID-19, который дал положительный результат. Он уточнил, что президент чувствует себя хорошо и переносит заболевание в легкой форме.

Ранее король Швеции Карл XVI Густав и его супруга королева Швеции Сильвия заразились коронавирусом. Результаты анализов на коронавирус монархов оказались положительными, уточнили в пресс-службе королевского дворца в Стокгольме. Отмечается, что король и его супруга привиты тремя дозами вакцины против COVID-19 и переносят заболевание в легкой форме.

В марте стало известно, что шведская наследная принцесса Виктория и ее супруг принц Даниэль заразились коронавирусом. Кронпринцесса и ее муж были помещены на карантин 10 марта после того, как у Виктории появились симптомы простуды. Результаты тестов на коронавирус дали положительный результат.

До этого сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II не будет праздновать Рождество в Сандрингемском дворце со своей дочерью принцессой Анной из-за ее супруга, у которого диагностировали COVID-19.