В МИД России заявили, что следят за развитием ситуации в Казахстане

Россия внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России, передает ТАСС.

«Внимательно следим за развитием ситуации в Казахстане. Данных о пострадавших российских гражданах нет», — говорится в сообщении.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

На фоне происходящих событий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку премьер-министра Аскара Мамина и его правительства.

Ранее стало известно, что в Казахстане решили перенести на один год полный переход на реализацию сжиженного газа, осуществляемую на электронной торговой площадке.