Появилось видео с захватом протестующими здания администрации Алма-Аты

Видео, на котором показан момент захвата протестующими здания администрации Алма-Аты в Казахстане, появилось в сети. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На представленных кадрах видно, как участники кричат «акимат наш!». В социальных сетях подчеркивали, что люди попали в зал заседаний, позднее их вытеснили силовые ведомства.

По информации МВД Казахстана, участники незаконных акций, проводимых в Алма-Ате, Шымкенте и Таразе, попытались напасть на здания местных администраций. Протестующие выбивали стекла, двери и наносили другой ущерб акиматам.

«Отмечались случаи использования толпой камней, палок, газовых, перцовых баллонов и бутылок с зажигательной смесью», — уточняет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации в двух регионах страны — в Алма-Ате и Мангистауской области.

На западе Казахстана не стихают массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ. С 2022 года стоимость газа на местных автозаправках резко увеличилась. Если в прошлом году его розничная цена в этом регионе составляла 50-60 тенге за литр (около 10 рублей), то с Нового года на местных заправках цены выросли до 120 тенге за литр (около 21 рубля).

Также заявлялось, что протестующие в Алма-Ате начали расходиться по домам.