Токаев назначил своего приближенного первым зампредом Комитета нацбезопасности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил после отставки правительства бывшего заместителя своей администрации Мурата Нуртлеу первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Перед этим глава государства освободил Нуртлеу от должности заместителя главы администрации президента.

Чиновнику 45 лет, ранее он работал помощником президента Казахстана, чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Финляндии и Эстонии.

Также, согласно сообщению Telegram-канала РИА Новости, другой приближенный Токаева, его помощник Ерлан Карин, стал госсекретарем государства.

До этого сообщалось, что президент Казахстана ввел режим чрезвычайной ситуации в двух регионах страны — в Алматы и Мангистауской области. Согласно указу, режим ЧС вступает в силу 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года.

Указ о введении в Алматы и Мангистауской области чрезвычайного положения предусматривает ограничения на въезд, выезд и проведение массовых мероприятий, а также запрет на продажу спиртного и оружия.

На западе Казахстана уже несколько дней не стихают массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ. С Нового года стоимость газа на местных автозаправках резко увеличилась. Если в прошлом году его розничная цена в этом регионе составляла 50-60 тенге за литр (около 10 рублей), то с начала этого года на местных заправках цены выросли до 120 тенге за литр (около 21 рубля).