Протестующие в Алматы начали расходиться по домам

Протестующие в Казахстане начали расходится после протестов в нескольких городах республики. Об этом сообщает ТАСС.

«В городе еще слышны звуки светошумовых гранат, но они становятся реже, в верхней части тише, чем в нижних районах. На каких-то улицах есть группы протестующих, и там имеют место столкновения с представителями правопорядка. Есть люди и с арматурой, с палками в руках, в целом же многие уже разошлись по домам», — рассказали очевидцы.

По данным телеканал «Хабар 24», митингующие в Караганде разошлись, на площади Республики осталось около 20 человек.

На площади Исатая и Махамбета в Атырау местные жители начали раздачу горячей еды. Митингующие собираются остаться до утра, ожидая выхода к ним официальных лиц.

До этого сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации в двух регионах страны — в Алматы и Мангистауской области. Согласно указу, режим ЧС вступает в силу 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года.

Указ о введении в Алматы и Мангистауской области чрезвычайного положения предусматривает ограничения на въезд, выезд и проведение массовых мероприятий, а также запрет на продажу спиртного и оружия.

На западе Казахстана уже несколько дней не стихают массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ. С Нового года стоимость газа на местных автозаправках резко увеличилась. Если в прошлом году его розничная цена в этом регионе составляла 50-60 тенге за литр (около 10 рублей), то с начала этого года на местных заправках цены выросли до 120 тенге за литр (около 21 рубля).